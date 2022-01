Booba s'attaque à Stromae et c'est violent : "On s'en bat les cou*lles de ta vie"

Dans son message, le Duc de Boulogne tient des propos très cash sur Stromae. "L'autre, il revient gonflé au xanax sur TF1, il nous parle de sa dépression mais frérot le monde entier est en train de couler" écrit-il. Et d'ajouter : "On s'en bat les cou*lles de ta vie, tu nous sers à quoi ? On t'a pas attendu pour déprimer nous, on a plus aucune liberté. Va prendre tes cachetons et reste au lit !!!". Sympa...

L'enfer applaudie par les professionnels de santé

Si Booba n'a donc pas kiffé ce nouveau son qu'il juge inutile, ce n'est pas le cas des médecins. Après la publication du titre, de nombreux professionnels de santé ont applaudi le titre de Stromae. Même le directeur de l'Organisation Mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a félicité le Belge. "Un grand merci à Stromae d'avoir abordé le sujet difficile du suicide dans votre dernier album. Tellement important de demander de l'aide si vous en avez besoin" a-t-il écrit, en français, sur Twitter.