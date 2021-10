Stromae de retour avec Santé : écoutez (en boucle) sa nouvelle chanson

En 2013, Stromae sortait le single Formidable, qui faisait un énorme buzz avec une mise en scène surprenante. Un single qui a porté l'album "Racine carrée", vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde, où on retrouve aussi les hits Papoutai, Tous les mêmes ou encore Ta fête. Après cet énorme succès, Paul Van Haver de son vrai nom, a vécu une période difficile. Victime d'une maladie, il a ensuite fait un burn-out à cause de la pression du succès. "Quand on travaille trop, on arrive à un burn-out. Je suis arrivé à un moment où j'en avais assez, j'étais arrivé à une limite" a-t-il confié à France 2 en 2018.

Santé, la nouvelle chanson de Stromae

Aujourd'hui, Stromae va bien et quoi de mieux qu'un nouveau titre pour le montrer ? Ce vendredi 15 octobre, il a dévoilé sa nouvelle chanson intitulée Santé. Comme d'habitude avec les chansons de l'artiste, le titre porte évidemment un message : cette fois, il rend hommage aux professions et personnes délaissées. "Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas / J'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en n'ont pas" chante l'artiste qui cite notamment les employés de bars, femmes et hommes de ménage ou encore les chauffeurs, infirmières ou boulangers. Vous pouvez écouter Santé sans attendre (et en boucle) dans notre diaporama.

De retour sur scène

Ce nouveau single a de quoi réjouir les fans de Stromae qui s'impatientaient de découvrir de nouveaux titres. Le chanteur n'a pas encore dévoilé de date de sortie pour un futur album mais a déjà programmé trois concerts pour 2022. Il se produira dans les festivals belges Werchter Boutique le 19 juin 2022 et Les Ardentes le 10 juillet 2022 puis à Rock en Seine le 28 août 2022.