Jazz et Laurent Correia (JLC Family) quittent officiellement Dubaï : "tout coûte très cher"

Alors qu'on pensait que la saison 5 serait la dernière, même si Jazz avait déclaré qu'elle voulait continuer, La JLC Family est de retour avec de nouveaux épisodes ! Dès ce vendredi 1er, on va pouvoir suivre les aventures de Jazz, Laurent Correia et leurs enfants aux Etats-Unis dans JLC Family : ensemble c'est tout.

Lors d'une interview avec Télé-Loisirs, il a été demandé aux parents la raison pour laquelle ils avaient décidé de quitter Dubaï. "On s'est dit qu'il était temps pour nous de prendre un nouveau départ. On voulait laisser les choses négatives derrière nous. Nous avons vécu cinq belles années à Dubaï. Nous avons eu une ascension professionnelle, familiale et financière incroyable. Mais avant, c'était génial, car personne ne connaissait cette ville. Aujourd'hui, c'est du vu et du revu" a répondu Jazz, qui a récemment démenti son salaire dévoilé dans TPMP.

"Dubaï évolue"

"On a vu le changement de types de personnes qui ont rejoint Dubaï. Nous avions quitté la France après avoir été braqués à Aix-en-Provence. On était à l'hôtel au début, on ne voulait pas s'y installer, et finalement, on est resté. Je pense qu'on a bien fait notre travail d'influenceurs, car beaucoup sont arrivés. Il faut reconnaître que, quand on montre les belles choses, ça donne envie aux autres, c'est normal" ajoute Laurent, avant que sa femme précise : "Dubaï évolue, aussi. C'est une ville qui n'a que cinquante ans. Tout change, même les lois. Ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit qu'avant. Les influenceurs de plein de pays amènent beaucoup de touristes et donc ça change la ville. Mais nous, on a vécu un vrai changement dans les fréquentations. C'est devenu un peu facile d'accès".

"Je sais au fond de moi qu'on finira notre vie sur la Côte d'Azur"

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Jazz et Laurent n'ont pas choisi Dubaï pour l'aspect financier. "Je pense que les gens qui vont là-bas pensent surtout à la sécurité, même si le fait de ne pas payer d'impôts, c'est super. Personne ne nous touche là-bas, c'est tellement strict. En revanche, je ne pense pas qu'on puisse économiser. Par exemple, nous étions en tournage, j'ai dû laisser la clim allumée parce qu'il fait 50 degrés. On en a eu pour 5 000 euros d'électricité. Et tout coûte très cher. Le forfait de téléphone, c'est 500 euros par exemple. Si on fait un calcul, je ne pense pas qu'on économise réellement. Les frais médicaux coûtent aussi une blinde. La vie est cinq fois plus chère qu'en France" explique la maman de 3 enfants.

La JLC va donc s'installer à LA, mais pas définitivement. "On s'y voit pour quelques années. On a choisi cette ville pour l'aspect professionnel. La sécurité, c'est pas ça. On sait aussi que la vie est très chère, aussi. Notre objectif principal est de nous développer professionnellement parlant. En tant qu'influenceurs, les États-Unis, c'est quelque chose de très tendance. C'est considéré comme très bien. Mais je sais au fond de moi qu'on finira notre vie sur la Côte d'Azur" avoue Jazz.

Le nouveau départ de la JLC Family est à suivre dès ce vendredi 1er juillet à 20h sur TFX pour le premier épisode. Les autres seront disponibles sur MyTF1 max.