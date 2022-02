Jazz Correia sur la fin de la JLC Family : "Je veux continuer", bientôt un retour à la télé ?

Entre leur violente agression en vacances en Thaïlande et les menaces d'Hicham à leur encontre, c'est peu dire que Jazz et Laurent Correia vivent un début d'année 2022 chaotique. Heureusement, ils peuvent toujours compter sur le soutien de leurs fans, qui n'hésitent jamais à les défendre et à leur remonter le moral quand ça va mal.

Une suite pour la JLC Family ?

Une aide précieuse pour les deux stars de la télé-réalité, que pourrait bien récompenser le couple d'une jolie façon. A l'occasion d'une story publiée cette semaine sur Instagram, Jazz a en effet ouvert la porte à une suite aux aventures télé de la JLC Family, alors même que l'on pensait l'émission terminée.

"Qu'est-ce qu'il en est de la JLC Family ? J'ai fait deux saisons sur MyTF1, plus 5 saisons à la télé. Donc en tout 7 (...) À la télé ça s'est arrêté à la 5ème, et le titre c'était 'La Fin', comme vous le savez", a-t-elle dans un premier temps rappelé. Or, elle l'a finalement laissé entendre, le mot "fin" ne concernait pas nécessairement l'état réel de l'émission, "Ça voulait dire la fin de quoi, de comment ? De plein de choses en réalité. C'était la fin en tout cas de ce mode de vie là, et de cette stratégie là".

Jazz veut poursuivre l'aventure

Oui, alors que la famille a été contrainte de revoir son quotidien suite à la fermeture des comptes Snapchat de Jazz et Laurent, ce qui a grandement impacté leurs finances et leur mode de vie, Jazz assure être différente aujourd'hui, "C'est vrai que mon mode de vie a changé, et moi en tout cas je me sens plus heureuse. Ça c'est un fait."

Le rapport avec l'émission ? C'est simple, en l'état actuel des choses, elle ne s'imagine tout simplement pas ne pas en tenir compte et ne pas mettre en avant cette évolution qui lui plait tant, "Je suis toujours dans la réflexion en mode "Est-ce que je fais ? Est-ce que je ne fais pas ?" Dans tous les cas, quoi que je décide, si je vous offre une nouvelle saison de la JLC, je veux faire une saison genre vraiment en mode réalité".

Même si rien ne semble encore acté et qu'aucun contrat ne paraît avoir été signé, la maman de Chelsea, Cayden et London a déjà une idée bien précise en tête de ce qu'elle souhaite proposer, "Je ne fais pas de la télé-réalité, c'est la réalité. C'est ma vraie vie en fait. Et du coup je veux continuer à vous faire le backstage de la vraie vie des gens connus, la vraie vie des médias". Après tout, Jazz l'a confié avec plaisir, "Je sais que vous aimez la JLC, et je vais être honnête avec vous, moi aussi j'aime vous donner la JLC". Autrement dit, ça serait un gâchis de ne pas aller plus loin. A suivre donc.