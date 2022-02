Jazz, Laurent et la JLC Family menacés par Hicham ? "Je vais vous éteindre comme pas possible"

Dans sa voiture, il explique que certaines personnes l'empêcheraient d'exercer son métier d'influenceur et de rejoindre une agence. "Je me réveille énervé aujourd'hui, car j'ai vraiment perdu du temps. J'ai placé ma confiance en des gens qui m'ont dit 't'inquiète pas, ça on s'occupe de tout, ça va bosser'. J'ai toutes les capacités qu'il faut, j'ai toutes les cartes en mains pour bien travailler. Et là, je me rends compte qu'il y a des gens qui se prennent pour la mafia ! Des histoires d'agence, de collaboration, 'lui il peut pas travailler là, car nous on travaille là'. Je vais vous expliquer un truc : personne ne va nous empêcher de manger" déclare-t-il.

S'il ne cite pas clairement le couple qui s'est récemment battu en Thaïlande, on devine facilement qu'il parle bien de Laurent et Jazz Correia. "Les gens en question, les familles je sais pas quoi là : portez vos c**illes et venez essayer de me couper les vivres, faites en sorte que je ne travaille pas avec untel ou untel, jouez, vous allez perdre ! Depuis le début, on n'a jamais rien dit, les histoires de rumeurs etc., même si on nous fait passer pour des faibles sur les réseaux sociaux, on s'en fout, il n'y a pas de problème" s'agace Hicham, avant de menacer : "La prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois. (...) Je vais vous éteindre comme pas possible".