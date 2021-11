Jazz répond à la rumeur de tromperie : "Vous avez envie qu'on (...) se suicide devant vous ?"

Jazz dément la rumeur de tromperie envers Laurent : "Les gens n'ont pas d'âmes, n'ont pas de coeur"

Encore un buzz pour Jazz Correia et son mari Laurent Correia. Récemment, les influenceurs ont été victimes de racket à cause d'une sextape (c'est un proche qui les menacerait de publier une vidéo d'eux en train de coucher ensemble contre de l'argent). Mais ils se retrouvent aussi au coeur d'une rumeur de tromperie. Eh oui, car cette sextape supposée serait en fait celle de Jazz et Hicham, qui était dans la JLC Family sur TFX (et qui avait offert un sac de luxe à Maeva Ghennam).

Les parents de Chelsea et Cayden ont bien sûr démenti cette rumeur d'infidélité. Dans sa story Instagram, Jazz a rappelé être enceinte de son 3ème enfant avec Laurent : "Personne ne se dit que cette meuf est enceinte de 8 mois ! Moi quand j'ai vu mes pires ennemis avoir des problèmes, j'avais le coeur lourd".

"Les gens n'ont pas d'âmes, n'ont pas de coeur. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais il y a un bébé dans mon ventre... Je suis en train de monter un vrai gros dossier pour les avocats" a expliqué la candidate de télé-réalité et mère de famille, "Si on voulait séparer notre famille, on l'aurait fait. Si je me séparais de Laurent, pour la JLC Family ce serait encore plus dingue ! À cause de vous, vous salissez même mes enfants".

"Est-ce que vous avez envie qu'un candidat de télé-réalité poste un live et se suicide devant vous ?"

Jazz a aussi avoué que les fake news et la haine sur les réseaux pouvaient être difficiles à supporter, surtout pendant sa grossesse. "Si je n'étais pas une meuf solide, je pense que j'aurais déjà la tête dans un mur depuis longtemps" a confié celle qui a pardonné Laurent après son infidélité.

"Je vais me battre contre le harcèlement. Est-ce que vous avez envie qu'un candidat de télé-réalité, un artiste, poste un live et se suicide devant vous ?!" a ajouté Jazz, vraiment touchée par cette fausse rumeur.