Jazz pardonne officiellement Laurent après son infidélité : "Mon amour est plus fort que tout" ❤️

En général, Jazz et Laurent Correia se retrouvent au coeur de polémiques à cause de leurs embrouilles avec d'autres personnalités comme Nabilla Benattia et Manon Marsault. Les histoires s'estompent assez rapidement, mais il y a parfois des exceptions. On retient par exemple l'énorme coup de gueule de Maeva Ghennam contre la JLC Family et sa révélation fracassante : Laurent a trompé Jazz ! Le père de Chelsea et Cayden a alors décidé de tout avouer sur les réseaux sociaux et de balancer la vérité sur cette affaire.

"Je lui pardonne toutes les erreurs"

Depuis, Jazz n'a pas quitté Laurent, ce qui en étonne plus d'un : la star de la JLC Family a même reçu pas mal de critiques pour avoir passé le Nouvel An en compagnie de son mari avant de répondre aux attaques en expliquant qu'elle avait choisi de donner une dernière chance au papa de ses enfants. Aujourd'hui, l'ex-candidate des Anges 8 a décidé de pardonner officiellement Laurent Correia après sa tromperie.

Une bonne nouvelle qu'elle a annoncée à l'occasion de la magnifique surprise réservée par l'influenceur pour la Saint-Valentin : "Plus qu'une surprise , une preuve d'amour exceptionnelle. Je suis sous le choc, mais à la fois c'est tellement à la hauteur de mon mari. Je l'aime, si vous saviez. L'amour avec un grand A. Notre histoire , notre vie, notre famille. Les larmes me coulent en écrivant ce texte devant vous tous et, pour la première fois, je vais lui dire et vous le dire, je lui pardonne toutes les erreurs car mon amour pour lui est bien plus fort que tout. @iam_billionaire merci d'être mon mari."