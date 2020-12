Jazz (JLC Family) trompée par Laurent ? Il avoue tout, sa supposée maîtresse sort du silence

Déjà en guerre avec Nabilla Benattia, Julien Tanti, Manon Marsault et Thomas Vergara, Jazz est aujourd'hui en froid avec Maeva Ghennam pour une certaine histoire d'humiliation. Attendez, on vous explique. Ce week-end, l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 a revu Sisika et aurait même passé la nuit avec si l'on en croit certaines vidéos Snapchat : il aurait d'ailleurs menacé la Marseillaise de balancer une (fausse) sextape. En découvrant ses retrouvailles, Jazz n'a pas hésité à se moquer de son pote Sisika, ce qu'a très mal pris Maeva Ghennam.

Laurent infidèle à Jazz ? Maeva Ghennam balance

Se sentant humiliée et jugée comme une "p*te", l'ex de Greg Yega a pris la parole sur Snapchat pour régler ses comptes avec Jazz et Laurent : "Ils ont essayé de me nuire. Ils paient des blogueurs pour nuire à la vie des gens tellement ils sont mauvais, d'éteindre les carrières des gens. Tous les jours, ils m'envoient des piques, mais aussi à mes amis les Tanti et les Benattia, tout ça par jalousie."

Maeva Ghennam est ensuite allée encore plus loin en balançant une bombe sur le père de Chelsea et Cayden : il draguerait une amie à elle, Lilly, à Dubaï, et tromperait régulièrement sa femme. "Il s'avère que Laurent parle à Lilly, lui envoie des messages, cherche à la voir. Il s'avère que Laurent a des maîtresses, il a surtout une maîtresse à Dubaï, ils savent que je ne dis pas de la merde", a confié l'influenceuse.

"Oui, ce qui est sorti est vrai"

Autant vous dire que cette révélation a créé un gros buzz sur les réseaux sociaux, obligeant Laurent à intervenir pour se justifier et raconter sa version : "Ca va être simple, clair, précis. Je suis un homme. Oui, ce qui est sorti est vrai, je l'avoue, j'ai discuté avec une fille. A partir de là, c'est comme si j'avais trompé ma femme (...) Vous essayez de détruire une famille pour des discussions."

L'interprète de COTE s'attaque ensuite directement à Maeva Ghennam : "Quand Maeva a balancé ça, elle savait qu'elle allait faire du mal. T'es en train d'humilier ma femme publiquement sur Internet et après tu dis qu'on est mauvais parce qu'on a chanté sur une musique (...) Personne ne mérite ça sur Terre et encore moins une famille. Tu as essayé de détruire une femme et un pote en inventant des trucs de ouf sur lui. (...) On restera plus fort que tout ça, on surmontera toutes ces épreuves, ma femme je l'aime. Je veux garder ma famille et ma femme."

Jazz réagit à la polémique

Jazz a elle aussi réagi, en pleurs, aux confidences de la pote de Manon Marsault et Carla Moreau : "Elle a essayé de faire passer mon meilleur ami pour ce qu'il n'est pas, pour ne pas être vue comme la méchante alors que lui a juste fait son rôle d'ami. Il a tenté le tout pour le tout pour qu'elle enlève sa story. Elle est allée jusqu'à sortir des trucs sur son mari (...) Tu cautionnes que ta copine ait des trucs avec un homme marié. Je ne sais pas le vrai du faux, je ne sais pas qui croire, quoi penser (...) Mon mari, c'est mon mari. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, ça restera le père de mes enfants."