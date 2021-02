Jazz et Laurent (JLC Family) bientôt parents d'un 3ème enfant ? Il se confie sur leur envie de bébé

Jazz et Laurent veulent un 3ème enfant : il se confie sur ce bébé qu'ils espèrent

Les stars de la JLC Family sur TFX sont déjà parents de deux enfants, Chelsea et Cayden. Mais ils aimeraient bien avoir un troisième enfant. Car malgré la tromperie de Laurent, Jazz s'est réconciliée avec son mari et lui a donné une dernière chance. Jazz Correia et Laurent Correia sont même prêts à agrandir encore leur famille avec un autre bébé.

C'est dans sa story Instagram que le mari de Jazz et père de famille a révélé : "Est-ce qu'on aura un troisième enfant ? Ça c'est la question qui revient le plus souvent". "Croyez-moi, si on a un troisième enfant, je suis moi-même le premier, le plus heureux du monde et j'espère que Dieu me donnera ce cadeau" a avoué celui qui s'est retrouvé dans une bagarre à Dubaï avec Jazz, Eva Queen et des amis. "Mais voilà ça c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. En tout cas s'il doit arriver, ben ça arrive et je l'accueillerai les bras ouvert" a précisé Laurent de la JLC Family.

"Et sûrement on adoptera aussi un enfant"

En plus d'un troisième enfant biologique, Jazz et Laurent ont aussi envie d'adopter un enfant. Un souhait qu'ils avaient déjà partagé sur les réseaux en septembre 2020. Dans sa story Insta, il s'est de nouveau confié sur l'adoption qui devrait même se faire pour bientôt : "Et sûrement on adoptera aussi un enfant enfin en tout cas on a très envie mais par contre les démarches c'est très compliqué. Donc on est déjà dessus mais voilà on compte adopter un enfant et je suis super content de cette décision que ma femme et moi on a prise". Sur l'adoption d'un bébé, "on a tous les deux été d'accord d'entrée" a-t-il même assuré.