Jazz et Laurent en pleine bagarre à Dubaï : que s'est-il passé avec la JLC Family ?

Aqababe a expliqué en légende des vidéos postées dans ses stories que Jazz et Laurent "sont allés au restaurant", le 1AOK à Dubaï (Emirats arabes unis), où ils vivent en famille. Et "en fin de soirée, vers 3 heures" du matin, les candidats de télé-réalité et influenceurs à succès "se sont embrouillés avec des gens pour une photo". "C'est parti en couilles et pendant la bagarre générale des gens ont tenté [de voler] des sacs, ce qui a déclenché l'énorme bagarre que vous voyez" a-t-il précisé.

Voilà pourquoi il y a eu 2 bagarres

Mais quelles sont les raisons de la première embrouille et de la bagarre générale qui est arrivée ensuite ? D'abord, "Marwa a pris une photo avec une fan. D'un coup, la fan a commencé à mal parler. Jazz s'en mêle sachant que c'était la même fille avec qui elle avait fait une photo. Le ton monte, bagarre" a détaillé le blogueur, puis "ils ont refusé les photos et Snap quand c'est parti en sucette".

Et pendant cette "première embrouille" entre la JLC Family et les Français, "des personnes ont profité du boucan pour voler des sacs, y compris celui de Jazz". C'est "ce qui a déclenché une deuxième embrouille qui a été générale", où "on peut apercevoir Sisika et Marwa défendre la JLC". "D'autres personnes étaient présentes : Mélanie et Valentin" a indiqué Aqababe. En se faisant voler son sac à main, Jazz qui est malade et a récemment parlé de sa maladie rare, s'est énervée encore plus, tout comme son mari Laurent qui était très en colère comme on peut le voir sur les images.