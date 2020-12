JLC Family saison 3 : la date de diffusion sur TFX dévoilée !

Plus d'un an après la saison 2 de la JLC Family, TFX a enfin dévoilé la date de la diffusion de la saison 3 ! La célèbre famille sera de retour dès le 4 janvier 2021, à 16h, pour 2 épisodes inédits, puis à 17h dès le 5 janvier pour l'épisode inédit, avec une nouvelle saison "pleine de surprises" intitulée "Nouveau départ". Que va-t-il se passer ?

La saison 3 de la JLC Family se dévoile !

Après le terrible accident de Cayden, Jazz et Laurent décident de déménager de leur villa et de "s'installer dans leur maison de rêve", mais "ce déménagement ne se fera pas sans quelques imprévus", précise la chaîne dans un communiqué de presse. On apprend aussi que les parents de Chelsea et Cayden "devront eux aussi traverser les étapes de la vie" : "C'est ainsi que Jazz et Laurent verront leur amour subir quelques turbulences." La rumeur de l'arrêt du tournage de la saison 3 de la JLC Family suite à une dispute entre Laurent et Jazz serait-elle donc vraie ?

En attendant d'en savoir plus, TFX a aussi annoncé que Eva Queen, Hillary (Mamans et célèbres), Liam Di Benedetto, Martika Caringella (Mamans et célèbres), Sandra (la maman de Jazz et Eva), Sissik (le meilleur pote de Laurent) et Papy Billio seront présents dans les nouveaux épisodes.

"Cette saison sera différente des autres"

De son côté, Jazz a partagé la bonne nouvelle sur Instagram : "Les amis, nous pouvons enfin vous annoncer la troisième saison de la JLC Family le 4 janvier, cette saison sera différente des autres beaucoup d'imprévus mais toute la famille sera au rendez-vous."