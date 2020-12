Jazz (JLC Family) : fatigue, évanouissement... Elle se confie sur sa maladie génétique

Jazz qui était en clash avec Nabilla à cause d'une histoire d'un coiffeur "volé" a ainsi révélé le nom de sa maladie : "J'ai quelque chose qui s'appelle le syndrome de Gilbert. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie", mais "ce n'est rien de grave, c'est génétique".

L'influenceuse qui vit à Dubaï a précisé que "ça peut venir du stress, de la mauvaise nutrition, de la déshydratation. Tout ce que je suis quoi. Je suis hyper stressée, je mange très très peu et je ne bois jamais d'eau. Tout ce qu'il ne faut pas faire quoi". Quels sont les symptômes dont souffre Jazz ? "Il n'y a pas de complications, c'est juste que ça donne des grosses fatigues. Ça peut partir et revenir. Ce n'est pas bien méchant" a-t-elle expliqué, rassurant ainsi ses fans.

Elle a aussi fait une analyse pour savoir si elle est porteuse d'un cancer

La businesswoman et mère de famille a aussi précisé à propos de sa santé : "Je n'ai pas de problème de fer ou de vitamine, j'ai juste un peu de cholestérol. Il me manque juste une réponse d'analyse qui arrivera dans trois semaines". Cette autre analyse, "c'était un dépistage héréditaire parce que chaque femme de ma famille a eu un cancer. Pour le moment, seule ma mère, ma soeur Eva et moi n'avons pas ce problème" a-t-elle détaillé. Du coup, elle attend les résultats : "On me dira si je suis porteuse du cancer et s'il pourra se développer ou pas".