Eva Queen se confie sur sa relation avec Jazz : "Les disputes, ça va trop loin [avec] nous"

Eva Queen avoue que sa soeur Jazz l'a beaucoup aidée au début

Invitée dans Le QG avec Guillaume Pley et Jimmy Labeeu, dans la vidéo postée ce vendredi 13 novembre 2020, Eva Queen a fait des confidences sur sa carrière mais aussi sur sa soeur, Jazz. La chanteuse et la star de la JLC Family sur TFX (dont le tournage de la saison 3 aurait été stoppé) mènent toutes les deux une belle carrière. Mais Eva Queen a précisé que c'est en partie grâce à l'aide de sa grande soeur si elle en est là aujourd'hui. "Elle m'a aidée oui, beaucoup sur les réseaux sociaux" et "elle a demandé beaucoup d'aide à plein de gens qu'elle connaissait, genre en mode 'ouais tu peux partager ?'. Dans mon clip Mood il y a quelques personnes connues parce qu'elle a demandé de faire une vidéo et on l'a intégrée dans mon clip", "elle a fait plein de trucs comme ça" a-t-elle raconté.

Eva Queen, qui est très fière de Jazz et de leur succès en famille a même révélé : "Quand j'ai eu mon premier contrat pour être signée dans un label, en gros on avait proposé des pourcentages en plus à ma soeur qu'on lui donnait à elle pour qu'elle me fasse de la promo", "et elle a dit : 'Je prendrai jamais rien, je donne tout à ma soeur'. Et donc elle m'a donnée beaucoup de pourcentages".

Disputes, cadeaux, défauts... Elles se confient

Guillaume Pley et Jimmy Labeeu ont même invité Jazz à les rejoindre en visio depuis chez elle, à Dubaï. Eva Queen devait ainsi trouver les réponses données par sa soeur à des questions sur sa vie. Une sorte de quiz comme dans Les Z'amours. Leur plus beau cadeau ? Jazz avait offert une montre de luxe à Eva Queen. Eva Queen, elle, a écrit "la chanson Jazz" et a invité sa sister sur scène au Palais Nikaïa, où elle s'est prise pour Shakira.

Leur pire défaut ? Eva Queen, qui avait qualifié avec humour Jazz de "casserole" en interview pour PRBK a de nouveau avoué : "Elle a le grain de voix de ma mère et moi", "mais c'est juste que c'est les notes qui sont pas justes". Jazz trouve de son côté que sa soeur est trop "têtue".

La candidate de télé-réalité et influenceuse et la star de la chanson se sont ensuite confiées sur leurs disputes, qui seraient nombreuses mais qui se terminent toujours bien. Eva Queen a assuré que "ça va trop loin nous". Jazz a confirmé qu'elles se disputent "très fréquemment". "On a beaucoup de caractère toutes les deux et notre écart d'âge, qui est aussi à la fois très étonnant parce qu'on est hyper proches comme si on avait à peu près le même âge, fait qu'on s'attrape le chignon" a-t-elle détaillé, en plus "moi j'ai toujours pris Eva comme ma fille, mais pour elle je suis juste sa grande soeur".