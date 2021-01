Jazz (JLC Family) et Laurent réconciliés : "Cette fois, c'est la dernière chance"

La fin 2020 et le début de l'année 2021 n'ont pas été faciles pour Jazz et Laurent. Le couple qui vit à Dubaï a été au centre de deux "affaires" qui ont fait parler : d'abord la tromperie de Laurent révélée sur les réseaux sociaux puis une bagarre dont les images ont filtré sur le web. Avec tout ça, Jazz a passé un mois mouvementé. Mais qu'en est-il de son couple avec Laurent ? Après avoir fait polémique pour avoir posé avec son mari lors du Nouvel-An, quelques jours après les rumeurs d'infidélité, la star de télé-réalité s'est confiée sans filtre dans une interview publiée sur MyTF1 à l'occasion de la fin de la diffusion de la saison 3 de JLC Family.

La réconciliation de la dernière chance pour Jazz et Laurent

Le couple Jazz et Laurent est bien toujours d'actualité. Comme elle le confie dans son interview à voir ci-dessous, Jazz a décidé de donner une nouvelle chance à son mari, sans pour autant oublier ou pardonner son infidélité. "J'ai décidé de ne pas pardonner à mon mari mais j'ai décidé de passer au dessus et de donner une nouvelle chance à mon mariage, c'est-à-dire ne pas divorcer, ne pas briser ma famille, ne pas briser mes enfants, le père de mes enfants et de redonner une chance à mon mari." explique la star et soeur d'Eva Queen, avoue avoir encore "peur" pour son couple.

La star de JLC Family est revenue sur ce qu'elle a ressenti au moment où l'affaire à faire parler sur les réseaux. "J'étais bouleversée. Je ne voulais plus le voir, je lui ai dit de partir, j'étais en colère de subir ça publiquement. (...) J'étais rongée de peine, de haine, de honte et de gêne." se souvient-elle. Au départ, elle explique qu'elle ne voulait plus voir Laurent mais a finalement décidé de lui laisser une chance. "Cette fois ci, c'est la dernière, s'il dérape, c'est la fin de mon mariage c'est certain mais j'ai confiance en lui." confie-t-elle.

Ils veulent un 3e enfant

Même s'ils traversent toujours une période difficile, Jazz et Laurent ont en tout cas un projet pour 2021 : donner un petit frère ou une petite soeur à Chelsea et Cayden. "On essaie de faire un bébé depuis plus de 6 mois. Donc on est dans l'attente, j'espère tomber enceinte une troisième fois. On a aussi un projet d'adoption en cours." explique-t-elle.