Jazz et Laurent victimes de racket à cause d'une sextape ? Il menace, "Vous allez le payer"

Laurent est plus remonté que jamais. Après les accusations d'arnaque, son couple fait face à une nouvelle épreuve depuis quelques jours, alors que Jazz est actuellement enceinte de leur 3ème enfant. Une affaire qui n'amuse pas du tout Laurent, au contraire !

Jazz et Laurent victimes de chantage à la sextape ?

Depuis quelques jours, Jazz et Laurent seraient victimes de racket... à cause d'une sextape. "Une vidéo à caractère sexuel serait entre les mains d'un individu qui fait du chantage", explique Shayara TV sur Instagram. La personne demanderait "une grosse somme d'argent" au couple de la JLC Family et menacerait de publier la vidéo s'ils ne payent pas, précise l'influenceuse.