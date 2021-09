Jazz et Laurent accusés d'arnaque par Sadek : de nombreux internautes volés après des posts sponso ?

Jazz et Laurent comparés à des arnaqueurs par Sadek : il s'explique

Depuis la bagarre de Sadek filmée en plein Paris et Bassem Braiki qui avait été agressé et envoyé à l'hôpital (Sadek avait d'ailleurs réagi après l'agression), Sadek a fait parler de lui avec une vidéo où il clashe les influenceurs qui vivent à Dubaï. Plusieurs candidats de télé-réalité et influenceurs avaient répondu, dont Milla Jasmine qui était partie au clash contre Sadek. Et là, c'est 2 autres influenceurs et candidats de télé-réalité qu'il a taclés sur les réseaux.

Dans ses stories Snapchat et Instagram, Sadek s'en est en effet pris à Jazz et Laurent, Jazz Correia et Laurent Correria de leurs noms complets. En effet, il assure que les parents de Chelsea et Cayden, qui ont annoncé attendre leur 3ème enfant après une terrible fausse couche, auraient arnaqué des internautes. Il a en effet accusé les stars de l'émission JLC Family sur TFX d'avoir menti sur des placements de produits. Plusieurs clients auraient ainsi payé sans jamais recevoir les produits. Sadek a même lancé le hashtag #Rendslargentlaurent.

De nombreux internautes révèlent avoir été arnaqués

Et le hashtag #Rendslargentlaurent est rapidement arrivé en TT sur Twitter. De nombreux twittos ont même témoigné pour se ranger du côté de Sadek. Plusieurs internautes ont en effet assuré avoir payé des produits dont Jazz et Laurent faisaient la pub sur leurs réseaux (des placements de produits donc), mais n'auraient rien reçu malgré leurs paiements. Ils demandent donc à être remboursés par Jazz et Laurent de la JLC Family, et non pas par la marque.