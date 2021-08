Milla Jasmine VS Sadek : elle répond à son clash sur les influenceurs, il la traite d'escort

Sadek clashe les influenceurs et les candidats de télé-réalité qui vivent à Dubaï

Le rappeur Sadek, dont la vidéo de la bagarre avait été parodiée, est actuellement en vacances à Dubaï. Et il en profité pour clasher les influenceurs et les candidats de télé-réalité qui vivent à Dubaï. Et il y en a beaucoup, à commencer par la JLC Family (Jazz, Laurent et leurs enfants) puis, Milla Jasmine, Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Illan Cto, Fidji Ruiz, Mélanie Dedigama, Dylan Thiry, Benjamin Samat et Maddy Burciaga, Julien Tanti et Manon Marsault...

"Les amis, si vous avez la chance d'être à Dubaï en vacances, si vous croisez un influenceur ou n'importe quelle personne qui a un rapport avec la téléréalité, vous devez manger dans leur plat, boire dans leur verre, dormir chez eux et ba*ser leur femme ! Leur argent, c'est plus que le vôtre ! Sans vous et votre crédulité, ils seraient serveurs ou escorts ! C'est votre droit !" a ainsi lâché Sadek dans sa story.

Celui qui avait réagi après avoir agressé Bassem Braiki a ajouté : "Ils trainent ici parce qu'ils ne connaissent que ça ces gros shlags. Dépose-moi chez la JLC, j'ai envie de manger des avocats. Ils doivent sûrement en avoir avec tout l'argent qu'ils ont arnaqué au peuple français".