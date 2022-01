Hicham (Les Princes) sur l'affaire de la sextape avec Jazz : "Je dors sur mes deux oreilles"

Laurent s'exprime après avoir été victime de menaces : Hicham évoque l'affaire de la sextape

Depuis plusieurs semaines, Hicham est accusé sur la toile d'avoir fait un chantage à la sextape à ses anciens amis Jazz et Laurent Correia. Le prétendant de Yoly dans Les Princes et Princesses de l'amour 5 (ou Les Princes de l'amour 9) sur W9 aurait eu une relation filmée avec la star de la télé-réalité et aurait demandé de l'argent au couple pour ne pas sortir la vidéo. Le jeune homme est revenu sur ces accusations dans une interview.

Hicham revient sur la supposée affaire de la sextape avec Jazz Correia.