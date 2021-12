Jazz maman pour la 3ème fois : son bébé avec Laurent est né et il a déjà son compte Instagram

Eva Queen la soeur de Jazz lors d'une interview vidéo pour PRBK. Jazz et Laurent viennent d'accueillir leur 3ème enfant

Et de 3 ! Ce mercredi 8 décembre 2021, Jazz Correia et Laurent ont annoncé la naissance de leur troisième enfant. Après Chelsea et Cayden, les deux stars ont accueilli... un petit garçon ! Eh oui, les fans avaient tort sur le sexe du nouveau bébé de la célèbre JLC Family. Pas de surprise sur le prénom en revanche puisqu'il avait été annoncé début décembre. Jazz et Laurent ont même déjà créé un compte Instagram pour leur fils.