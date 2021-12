Jazz enceinte : le prénom de son futur bébé avec Laurent dévoilé et c'est original

Plus que jamais, les stars de télé-réalité pouponnent en cette fin d'année 2021. Après la naissance de Leewane, la fille de Jessica Thivenin et Thibault Garcia, celle de Loann, le fils de Stéphanie Durant et Théo Soggiu ou encore l'accouchement d'Hillary qui a donné naissance à son 2ème enfant, un petit garçon, c'est Jazz et Laurent qui s'apprêtent à agrandir leur famille. Les deux amoureux sont déjà les parents de Chelsea (4 ans) et Cayden (2 ans) qui vont sortir un single. Et c'est suite à son anniversaire que Laurent a fait un petit cadeau à ses fans... en leur dévoilant le prénom de leur futur bébé.

Le bébé de Jazz et Laurent va s'appeler...

Après de grosses rumeurs, c'est en septembre dernier que Jazz et Laurent ont confirmé qu'ils allaient avoir un troisième enfant. Les deux stars de la JLC Family ont annoncé la bonne nouvelle sur leurs réseaux sociaux, deux ans après la fausse couche dont Jazz avait été victime. Et on connaît - avant même la naissance - le prénom de ce futur bébé ! Ce mercredi 1er décembre, Laurent fêtait son anniversaire en grande pompe à Dubaï. En plus de partager une photo de la fête, il a aussi dévoilé le prénom de son futur enfant.

Dans le post ci-dessous, en seconde image, Laurent dévoile une médaille où on peut lire "Jazz, Chelsea, Cayden, London". Une photo qui dévoile donc le prénom du 3ème enfant du couple qui correspond à celui de la capitale du Royaume-Uni. Un prénom étonnant et original qui, pour une fois, ne commence pas par la lettre C ! Et il s'agit de nouveau d'un prénom de ville, comme c'était le cas pour Chelsea.