Hillary maman d'un deuxième enfant : elle dévoile une première photo de son bébé

Hillary (Mamans et Célèbres) maman d'un deuxième enfant, elle se confie sur l'accouchement

Hillary Vanderosieren, connue pour avoir été l'une des stars des Ch'tis sur W9 et pour avoir participé à plusieurs autres émissions de télé-réalité comme Les Anges 12 sur NRJ12, est depuis présente dans Mamans et Célèbres sur TFX avec sa famille. L'influenceuse qui est en couple avec Giovanni Bonamy (mannequin qui était aussi dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là) était de nouveau enceinte de son chéri. Et elle a accouché de leur deuxième enfant.

Hillary et Giovanni sont en effet déjà parents d'un fils, Milo. Et il vient donc d'avoir un petit frère, car leur deuxième bébé est aussi un petit garçon. Hillary a dévoilé une première photo de son baby boy sur Instagram, où on peut le voir dans ses bras, en précisant en légende : "C'est avec une immense joie qu'on vous présente notre Baby Boy Bonamy".