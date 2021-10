Stéphanie Durant maman : la star des Marseillais a donné naissance à son premier enfant

Du côté des Marseillais, l'ambiance est plus aux biberons qu'aux soirées arrosées depuis quelques années. Eh oui, plusieurs couples de l'émission sont désormais parents comme par exemple Jessica Thivenin et Thibault Garcia qui viennent d'accueillir leur petite Leewane, bientôt deux ans après la naissance de leur fils Maylone, ou bien Julien Tanti et Manon Marsault, eux aussi parents de deux enfants : Tiago (3 ans) et Angelina (bientôt 1 an). En avril dernier, c'est Stéphanie Durant qui a fait son retour dans Les Marseillais à Dubaï qui annonçait être enceinte de son premier bébé, 7 mois après son mariage avec Théo Soggiu.

Le fils de Stéphanie Durant et Théo Soggiu est né

Bébé a enfin pointé le bout de son nez : ce samedi 23 octobre 2021, Stéphanie Durant a annoncé la naissance de son bébé, un petit garçon. Quant au prénom ? Il s'agit de Loann Soggiu. "20.10.2021 Loann Soggiu 💛 Notre plus beau voyage a commencé, une nouvelle vie ensemble", a écrit la candidate des Marseillais à Dubaï sur son compte Instagram, tandis que son mari a déclaré, "À chacun son histoire, à chacun ses priorités - Fier de vous annoncer que dorénavant vous avez sous vos yeux mon histoire & ma priorité".