Jazz : ses enfants Chelsea et Cayden vont sortir leur propre single, les critiques fusent déjà

Eva Queen la soeur de Jazz lors d'une interview vidéo pour PRBK. Jazz et Laurent : leurs enfants Chelsea et Cayden vont sortir un single

Les influenceurs qui vivent à Dubaï et que vous pouvez suivre dans la JLC Family sur TFX attendent leur troisième enfant. Mais en attendant, ce sont leurs deux enfants de 3 et 2 ans, Chelsea et Cayden, qui font parler sur les réseaux. La fille et le fils de Jazz et Laurent se lancent en effet dans la musique. Ils ont annoncé la sortie de leur propre single, ce qui a déclenché des messages d'admiration... mais aussi de critiques.