Jazz enceinte de son troisième enfant ? Une nouvelle "preuve" semble confirmer la rumeur

La rumeur de grossesse dure depuis plusieurs mois maintenant, même si Jazz avait démenti être enceinte. Marc Blata avait lui aussi assuré sur Snapchat, fin juillet 2021 : "J'ai eu l'information tout à l'heure. C'est pas un crousti méchant, mais c'est un crousti exclu (...) Vous savez qui l'a sorti en premier, c'est moi. Jazz est enceinte ! Ouais, ouais, ouais, c'est cash. Félicitations ! Jazz est enceinte. Bon, j'ai spoilé la prochaine saison de JLC Family, mais bon, c'est mon travail. Ne commencez pas à dire : 'Comment il sait ?' Il y a des taupes".

"On essaye de faire un bébé" avait confié Jazz

Après être tombée enceinte une troisième fois et avoir été victime d'une fausse couche, Jazz et Laurent avaient trouvé la force de se relever de cette épreuve. Et depuis, les époux et parents de famille avaient envie de retenter le coup. "Pour ne rien vous cacher, on essaye de faire un bébé depuis plus de six mois mais je ne tombe pas enceinte" avait avoué la star de télé-réalité dans une interview MYTF1, "Donc nous sommes toujours dans l'attente, je ne prends aucune contraception et j'espère vraiment tomber enceinte une troisième fois. Mais on a aussi notre projet d'adoption, qui commence à être en cours et donc j'espère que j'aurais une de ces deux bonnes nouvelles ou bien les deux, à savoir être enceinte et adopter en même temps".