Jazz Correia enceinte d'un troisième enfant avec Laurent ? Le geste d'Hillary sème le doute

Il y a quelques mois, Laurent Correia profitait d'une story Instagram pour se confier sur ses envies de troisième bébé. Interrogé à ce sujet par de nombreux abonnés, il déclarait notamment, "Croyez-moi, si on a un troisième enfant, je suis moi-même le premier, le plus heureux du monde et j'espère que Dieu me donnera ce cadeau". Bonne nouvelle, son rêve pourrait être (déjà) sur le point de se réaliser.

Jazz enceinte ? Le doute est présent

Comme l'a révélé l'internaute Zohra Pookie, Jazz Correia - qui a récemment pardonné l'infidélité de Laurent, pourrait en effet être enceinte. Après avoir espionné/scruté minutieusement ses récentes stories publiées sur Instagram et Snapchat, l'internaute en question est désormais persuadé d'avoir repéré quelques formes inhabituelles.

Surtout, dans l'une des vidéos en question, on peut également y voir Hillary (elle même enceinte de son deuxième enfant) toucher d'une façon étrange le ventre de la jeune femme (voir ci-dessous). Et au regard de sa tête à ce moment-là et de la façon dont est placée sa main, le doute est clairement permis sur un heureux événement à venir.