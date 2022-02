Jazz et Laurent agressés en Thaïlande, ils confirment la bagarre : "Ils m'ont sauté à 8 dessus"

Jazz et Laurent Correia agressés, ils remercient les internautes de leur soutien : "Vous nous avez peut-être sauvé la vie"

Encore un coup dur pour Jazz et Laurent Correia. En vacances avec leurs enfants Chelsea, Cayden et London, les influenceurs se sont retrouvés dans une bagarre sanglante en Thaïlande. "Ce sont des agents de sécurité thaïlandais qui ont frappé la JLC Family" a écrit Aqababe, "Laurent ils l'ont vraiment défoncé avec des matraques, du coup ils lui ont ouvert la tête". Les stars du petit écran et des réseaux sociaux ont réagi en confirmant et en donnant leur version des faits.

Mais avant tout, Jazz a tenu à remercier les nombreux internautes qui ont apporté leur soutien à elle, son mari et leur famille. "Merci à tous les français hier soir de Paris, Lyon, Marseille. Bref, une vraie solidarité de dingue" a écrit l'influenceuse et ex candidate de télé-réalité dans sa story Instagram, "Vous nous avez peut-être sauvé la vie. Un grand merci à vous ! Des mecs ont même trouvé un bracelet clou Cartier or diamant à Laurent par terre et ils nous l'ont rendu. Certains nous ont ramenés en taxi jusqu'à notre voiture".