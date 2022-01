Jazz menacée par Lilly, l'ex-maîtresse supposée de Laurent : "Mon but, c'est de te soulever"

"Mon but ultime aujourd'hui sur cette terre, c'est de te soulever. Donc voilà, j'ai hâte" et "je te menace", au moins "là il sautera pas pour rien" le compte Snap. Et elle a même insulté la star de la JLC Family : "Je m'en bats les cou***** de toi, grosse truie qui pue de la schn***".

Lilly s'en prend aussi aux fans de la JLC Family : "Vous êtes débiles, vous vous faites arnaquer"

Et alors que Jazz et Laurent ont été virés de Snapchat, Lilly aussi a eu des problèmes avec son compte et accusent les parents de Chelsea, Cayden et London. Elle s'en est même pris aux fans de la JLC Family qui les défendent : "Les moutons, les fans, je peux plus, je peux plus vous voir", "vous êtes débiles, vous vous faites arnaquer". "Si mon compte il saute, ne soyez pas choqués", parce que "tous les jours je reçois des messages de gens qui me disent : 'Mon compte, il s'est désabonné tout seul de toi'" ou bien "je te cherche, je te trouve pas" sur les réseaux, donc "je sais que je ne suis pas folle, que je ne suis pas parano".