Jazz trompée par Laurent ? Des messages privés fuitent, Jazz réagit immédiatement

"Sur l'Instagram de Laurent c'est moi" et "il y a zéro message dans l'Instagram de mon mari" avec cette fille

Eh oui, "parce que je vais être très transparente avec vous" a précisé Jazz, "sur l'Instagram de Laurent, c'est moi". "Depuis très longtemps maintenant, c'est moi qui tiens son Instagram", avec l'aide de sa meilleure amie, Justine, qui est aussi l'assistante de Laurent. Jazz gère aussi les comptes Insta de leurs enfants Chelsea et Cayden. Celle qui est enceinte de leur 3ème enfant a donc souligné : "Le pauvre miskine, il est même pas sur Instagram".

"Il y a zéro message dans l'Instagram de mon mari" a affirmé Jazz, en prouvant ses dires en montrant les MP de Laurent sur Instagram. "Si tu vas dans ses messages, ici, il y a que ses copains" a-t-elle détaillé en montrant les messages, "elle a essayé d'écrire à Laurent", "mais on ne voit pas les messages". Donc "elle nous invente une belle petite life".

Jazz a tenu à rappeler : "Il faut respecter un peu la vie des gens", "on a était assez dans une tourmente, on a vécu assez de choses pour que vous continuiez toujours à inventer". Et la star des réseaux se demande les raisons qui poussent les internautes à sortir des fake news. "Est-ce que vous faites ça pour avoir des followers ? Je ne sais pas", mais "on ne réussit pas en essayant de faire du mauvais aux gens". Et "si vous cherchez à nuire à mon couple, croyez-moi, on est au-delà d'une petite enfant de 16 ans qui présumerait avoir parlé avec mon mari" a-t-elle lâché.