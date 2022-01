Jazz et Laurent Correia virés de Snapchat : le couple révèle l'énorme perte d'argent subie par cette sanction

Jazz et Laurent Correia virés de Snapchat

Il y a de cela quelques semaines, Jazz Correia profitait d'une interview accordée au Parisien pour révéler les raisons de la suppression de son compte Snapchat, mais également celui de Laurent, son mari : "Cela serait lié à de la publicité pour le trading. Mais dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas eu un simple rappel à l'ordre. Et 95 % des influenceurs continuent de faire de la promotion pour ces activités, sans être inquiétés."

Un véritable coup dur pour la maman de Chelsea et Cayden - futures stars de la chanson, qui en profitait ensuite pour confesser avoir perdu énormément d'argent avec cette sanction. En effet, malgré la migration du couple vers Instagram, sa présence sur ce réseau social ne lui serait pas autant lucrative que sur Snapchat, "Je suis très loin de retrouver le même niveau de vie. (...) C'est une énorme partie en moins. Je ne veux pas donner de chiffres précis mais imaginez une personne qui gagnait 2000 euros et qui, soudainement, n'en gagne plus que 20..."

Le couple révèle l'importante perte d'argent liée à cette sanction

Mais alors, combien ont-ils réellement perdu avec la perte de leurs deux comptes Snapchat ? A quel point les finances de la famille ont-elles été impactées ? C'est le thème auquel ils ont été invités à réagir dans l'épisode 3 de la saison 5 de la JLC Family (TFX). Au détour d'une interview improvisée chez eux, Emine (l'assistant de Jazz) leur a en effet posé cette question : "Ca représente à peu près combien d'argent la perte de vos réseaux ?"

Réponse ? "Ouais je donne [une fourchette] parce que toi t'es capable de trop parler" a dans un premier temps déclaré Laurent, un peu gêné par le sujet de la question et visiblement inquiet de voir sa femme ou son équipe trop en dire. Puis, il l'a précisé plus loin : "Une tranche ? J'aurais dit entre 30 000€ et 300 000€. (...) Parce que ça varie".

Une tranche particulièrement énorme, d'autant plus que Laurent n'a pas précisé si cette somme était à prendre en compte par mois ou par année. Malgré tout, quand on sait qu'il a ensuite précisé "Je parle de nous deux [avec cette tranche]", on a tendance à vouloir plutôt pencher vers la première option. Le twist ? Si ces sommes évoquées sont déjà folles, elles pourraient en réalité être encore plus importantes. C'est en tout cas ce que nous a laissé penser la réaction de Jazz, décrite comme "la comptable" du couple, qui ne semblait pas totalement en phase avec les révélations de son mari.

Dans tous les cas, on comprend mieux la colère de Jazz envers la sanction de Snapchat...