Jazz "trop fière" : le clip Dance de Chelsea et Cayden est dispo, tremble Baby Shark !

On vous en parlait et on comptait les jours depuis la grande annonce : Chelsea et Cayden, les enfants de 3 et 2 ans de Jazz et Laurent, se mettent à la musique. Ce 29 décembre 2021, c'est peu un second round pour Noël puisque le son et le clip sont dispo partout. La chanson s'appelle Dance. Si vous ne parlez pas anglais, et bien que nous ne soyons pas parfaitement bilingues, nous aurions tendance à le traduire par "danse".

Du côté des paroles, là aussi, il faut un peu s'accrocher puisque tout est en anglais. "Okay everybody, we want to dance with you / Listen to me / Put your right hand, on your head / Put your left hand, on your head / behind and dance / Dance !" Puis ça se complique un peu : "Put the left, put the right, turn and turn around / Put in front, and behind, turn and turn around / Let's dance ! Let's dance !" Avant qu'un second couplet n'arrive, où le mot "hips" remplace "head".

Une fine analyse sociétale

Vous l'aurez compris, derrière ce message, Chelsea et Cayden nous demandent de danser en plaçant nos mains l'une après l'autre sur la tête, puis sur les hanches. Une allégorie de notre vie actuelle, dans laquelle on se pose des questions ("head"), et face à laquelle il ne faut pas rester les bras baissés mais plutôt agir ("hips"). Ou bien une Macarena version 2021 peut-être, on hésite. On vous laisse juger et tenter de suivre la chorégraphie, qui devrait donner pas mal de difficulté aux tiktokeurs les plus à l'aise en danse.

Quoi qu'il en soit, Jazz est forcément et logiquement "trop fière" de ses bouts de chou adorables. Elle nous explique en story insta "qu'il faut savoir que la musique c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération dans [s]a famille". Et que les mauvaises langues qui y voient un moyen de plus de faire de l'argent se taisent, Jazz l'assure : "on a fait ça pour faire kiffer les enfants". Ses enfants ? Nos enfants ? Probablement TOUS.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais en solo, la maman des deux artistes tease d'autres bonheurs à venir : "si je vois que ça plait, on en fera plein d'autres". Tout est désormais entre vos mains. Laissez un peu de côté Orelsan, Ninho, Ziak, Jul, Ed Sheeran & co. et faites tourner en boucle Chelsea et Cayden. Avec un peu de chance, on aura peut-être même droit à un feat avec London, leur petit frère. Let's Dance !