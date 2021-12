Jazz Correia virée de Snapchat à cause d'un placement de produit, grosse conséquence sur ses finances

Jazz s'explique sur la suppression de son compte Snapchat

Pourquoi Jazz Correia n'est-elle plus présente sur Snapchat ? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'un choix personnel. La jeune maman de London l'a rappelé auprès du Parisien, son compte a tout simplement été "fermé sans justification". Une vraie surprise pour la star de télé-réalité, qui n'a pas caché son incompréhension face à cette situation.

"Depuis deux mois, avec mon avocat, nous essayons d'avoir des réponses. Même pas qu'on me rende mon compte. Mais aujourd'hui, Snapchat ne nous répond pas", a-t-elle ainsi déploré. Cependant, à en croire une rumeur, la véritable raison pour laquelle le réseau social l'aurait bloquée serait liée à ses placements de produits, "Si je me base sur un article du Parisien, cela serait lié à de la publicité pour le trading. Mais dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas eu un simple rappel à l'ordre. Et 95 % des influenceurs continuent de faire de la promotion pour ces activités, sans être inquiétés."

Une perte de revenus considérable pour la famille

La seule chose de sûre aujourd'hui, c'est que cette punition n'est pas sans conséquences pour elle et sa famille. Si Jazz s'est aujourd'hui "rabattue sur Instagram", elle regrette que cette roue de secours ne soit pas à la hauteur de ses besoins, "Je suis très loin de retrouver le même niveau de vie." Et pour cause, elle l'a expliqué : "Chaque influenceur a un réseau privilégié. Laurent et moi, c'était Snapchat".

De fait, en plus de perdre le contact avec une partie de ses fans, son éviction de Snapchat est également à l'origine d'un énorme trou dans ses finances, "Honnêtement, c'est une énorme partie en moins. Je ne veux pas donner de chiffres précis mais imaginez une personne qui gagnait 2000 euros et qui, soudainement, n'en gagne plus que 20..."

Une situation difficile mais pas dramatique

Une crise qui aurait fait perdre le moral à beaucoup de personnes, mais qui ne l'empêche pas de garder la tête froide. Jazz l'a assuré, elle tente au contraire de voir le positif en rappelant qu'elle n'est pas la plus à plaindre, "Nous avons la chance que notre maison soit payée, de ne pas avoir de crédit sur le dos".

Surtout, même si cette situation est loin d'être évidente à vivre au quotidien, elle lui a permis d'ouvrir les yeux sur cette facette de son métier, "Plus vigilante sur les placements de produits ? Bien évidemment. Je me renseigne davantage. J'ai notamment découvert que les gélules minceur sont interdites. Je n'ai aucun problème à m'asseoir sur de l'argent. Ma communauté, c'est ma vie, c'est mon travail." Un mal pour un bien donc...