Jazz Correia : "Après 8 jours d'angoisse", son bébé London va mieux et est enfin à la maison

Jazz a pu amener London à la maison : "Après 8 jours d'angoisse, de douleur, de peine", "nous sommes plus heureux que jamais"

Jazz et Laurent Correia sont enfin rassurés. Déjà parents de Chelsea et Cayden, ils ont eu un troisième enfant, nommé London Sky Correia. Mais après l'accouchement, le bébé avait eu des problèmes de santé. Le nouveau né avait notamment une infection aux poumons, ce qui avait attristée la maman, ne sachant quoi faire pour son fils. Mais désormais, après plusieurs jours hospitalisé, l'enfant de Jazz et Laurent va mieux.

La maman a pu faire son retour à la maison avec son baby boy, qui est arrivé à la maison pour la première fois. Les proches de la JLC Family (dont la saison 5 arrive le 3 janvier prochain sur TFX) avaient tout préparé pour ce beau jour spécial : gâteau à l'effigie de London, ballons partout dans la villa...

Dans sa story Instagram, Jazz a filmé l'arrivée de son fils chez eux. Et elle a expliqué : "Après 8 jours d'angoisse, de douleur, de peine, 8 jours où nous avons réellement souffert, la vraie, celle où tu t'en remets qu'à Dieu et proches, aujourd'hui nous sommes plus heureux que jamais d'être rentrés à la maison avec nos fils. Il est pour nous temps de profiter en famille".

Chelsea, Cayden et London réunis, la maman confie : "J'en ai rêvé depuis très longtemps"

Jazz a aussi filmé dans sa story Insta ses 3 enfants qui dorment paisiblement ensemble. "Vous voyez ce moment, j'en ai rêvé depuis très longtemps" a confié la maman, heureuse de voir ses bébés qui vont bien et sont en bonne santé.

"Merci à toutes les personnes avec un coeur et une âme qui nous entourent de près ou de loin", "merci pour vos prières. Merci pour vos messages réconfortants. Merci à ma famille, à mes amis qui m'ont soutenue" a conclu la star de télé-réalité qui avait défendu le fait d'avoir créé un compte Instagram pour son nouveau-né.