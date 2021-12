Jazz maman : son fils London "sous oxygène" et victime d'une "infection des poumons"

Jazz en larmes, s'explique sur la santé de son bébé London : "Il avait du mal à respirer"

Déjà parents de deux enfants, Chelsea et Cayden, Jazz était enceinte de son troisième enfant avec son mari Laurent Correia. Et l'influenceuse a accouché, a même déjà posté une photo de son fils London sur les réseaux et créé un compte Instagram à son bébé. Mais après l'accouchement et la photo de famille, la maman a révélé dans sa story Insta que son enfant était en mauvaise santé et allait mal : "On vit des moments très difficiles. Cette nuit, la santé de notre bébé s'est dégradée". Jazz Correia s'est montrée en larmes, dans une nouvelle story Instagram où elle a expliqué ce qu'il a.

"Il faut que je vous explique la situation d'hier" a déclaré Jazz, très émue, "tout de suite on m'a enlevé le bébé et j'ai vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas, ils m'ont dit qu'il avait du mal à respirer et qu'il avait du fluide dans les poumons donc ils sont partis avec lui en soins intensifs". Puis, "ils m'ont dit : 'Il a l'air de se stabiliser donc ça va aller'. J'étais contente et du coup on a fait la photo de famille que je vous ai partagé" a continué la star de la JLC Family sur TFX.

"Mais il y avait quelque chose qui n'était pas normal il avait le coeur qui battait vite, je sentais que ça n'allait pas en fait", "j'ai appelé les médecins ils sont venus et ils ont vérifié mon bébé et ils m'ont dit il y a un problème" a ajouté, en pleurs, la candidate de télé-réalité.

"Il manque d'oxygène" et "il a une infection dans les deux poumons"

Après "des examens" de son bébé, les médecins ont prévenu Jazz que London (dont le prénom avait été dévoilé avant la naissance) "manque d'oxygène". "Ils lui ont refait un IRM et ils se sont rendus compte qu'il avait encore plus de fluide qu'avant", "il a un trou d'air" et "il a une infection dans les deux poumons" a précisé, inquiète, la mère de famille. Jazz a indiqué : "ça fait qu'on a pas notre bébé avec nous et que je sais pas", "il est sous oxygène" et "demain ils refont une IRM le matin", mais "on sait pas c'est dû à quoi, on sait rien du tout".

Une situation très compliquée à gérer pour les parents qui espèrent que leur troisième enfant va aller mieux. "C'est hyper dur, j'ai pas dormi depuis au moins 30 heures" a révélé Jazz, "j'ai juste envie de le toucher", "de l'avoir avec moi et qu'il soit bien. (...) Je ne aucune idée de ce qui se passe et de quoi faire".