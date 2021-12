Jazz maman : la santé de son fils London s'est "dégradée", son message qui inquiète

Après une terrible fausse-couche en 2019, Jazz a exaucé son rêve d'avoir un troisième enfant. En septembre dernier, elle annonçait être enceinte après avoir gardé le secret pendant plusieurs mois. Avec son chéri Laurent, elle a annoncé ce 8 décembre la naissance de leur fils, London, dont le prénom avait été dévoilé la semaine dernière. Un accouchement difficile, comme elle l'avait confié en story. Et on dirait que le couple fait face à une nouvelle épreuve.

Le message de Jazz inquiète les internautes

Quelques heures après l'annonce de la naissance de London qui a déjà son propre compte Instagram, Jazz a posté un message inquiétant en story sur Instagram. La star de la JLC Family y annonce que son fils a eu des problèmes de santé. "On vit des moments très difficiles. Cette nuit, la santé de notre bébé s'est dégradée." a-t-elle écrit.

Pour l'instant, elle n'a pas souhaité en dire plus mais a promis des explications à ses fans un peu plus tard. "On n'est pas en forme mais dès que j'ai le courage, je vous explique." a-t-elle ajouté. De son côté, Laurent a posté en story un simple emoji de prière.