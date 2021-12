Jazz Correia : un compte Instagram pour London, elle défend sa décision

Jazz dans une story vidéo où elle démentait les rumeurs de tromperies de Laurent. La maman a créé un compte Instagram à son troisième enfant London Sky Correia, de nombreux internautes choqués ont critiqué, elle leur répond.

Pour la troisième fois, Jazz et Laurent Correia sont devenus parents. La maman et le papa de Chelsea et Cayden ont eu London, leur dernier né. Et leur bébé a déjà un compte Instagram, ce qui a choqué de nombreux internautes. Face aux critiques qui l'accusaient de se faire de l'argent sur le dos de son fils à peine né, la star de la JLC Family a répondu.