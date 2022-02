Laurent et Jazz Correia (JLC Family) impliqués dans une bagarre sanglante en Thaïlande ? Premiers détails dévoilés

Actuellement en vacances en Thaïlande, Laurent et Jazz Correia auraient préféré éviter une telle polémique. Depuis ce vendredi 4 février 2022 au matin, une inquiétante vidéo du couple star de la JLC Family fait en effet le tour des réseaux sociaux. Sur les images, on voit le père de famille le visage ensanglanté dans une voiture, accompagné de sa femme. La raison ? Le couple qui s'est fait virer de Snapchat se serait retrouvé au coeur d'une bagarre lors d'une sortie en boîte de nuit.

Laurent et Jazz Correira au centre d'une bagarre ?

Une information à prendre au conditionnel à l'heure actuelle (Laurent et Jazz n'ont pas encore réagi à ce bad buzz), mais le blogueur Aqababe assure avoir déjà été informé des premiers détails de cette affaire. "Ce sont des agents de sécurité thaïlandais qui ont frappé la JLC Family. Jazz est allée aux toilettes dans un hôtel bar piscine, la sécurité a commencé à l'embrouiller" a-t-il notamment expliqué sur Instagram.

La cause d'une tel débordement ? A en croire les révélations, tout serait parti d'un simple quiproquos. Celle qui a récemment demandé à ceux qui lui ont emprunté de l'argent de le lui rendre se serait trompée de pièce et se serait rendue dans l'espace du staff, ce qui aurait provoqué leur colère. Rapidement, la jeune maman aurait commencé à s'énerver elle aussi et leur aurait demandé d'arrêter de hurler.

Gros dégâts physique pour le couple

Conscient de cette embrouille, Laurent serait alors entré dans la pièce et leur aurait à son tour ordonné d'arrêter de crier sur sa femme. Un agent l'aurait poussé, il aurait répondu et les deux hommes se seraient finalement battus. Un affrontement qui aurait vu le père de Chelsea, Cayden et London-Sky bien amocher l'homme, ce qui aurait motivé huit autres agents de sécu à lui sauter dessus.

Et alors que Jazz aurait de son côté été gazée, c'est bien son mari qui aurait le plus souffert. "Laurent ils l'ont vraiment défoncé avec des matraques, du coup ils lui ont ouvert la tête" a précisé le blogueur, avant d'affirmer que Laurent aurait eu besoin d'une dizaine de points de suture.

Une version à prendre avec des pincettes tant que le couple ne se sera pas exprimé sur le sujet, mais au regard de la vidéo ci-dessous, on peut effectivement constater que cette fin de soirée a été violente et douloureuse.