Jazz en galère ? Elle veut récupérer son argent et pousse un gros coup de gueule

Des problèmes financiers ?

Ce coup de gueule voudrait-il dire que la star de la télé-réalité a des problèmes d'argent en ce moment ? La question mérite d'être posée ! En décembre dernier, la candidate révélée dans Qui veut épouser mon fils ? a perdu sa plus grosse source de revenu : son compte Snapchat. Il a été "fermé sans justification" avait-elle expliqué au Parisien. Bien qu'elle se soit "rabattue sur Instagram", elle a regretté que cette roue de secours ne soit pas à la hauteur de ses besoins, "Je suis très loin de retrouver le même niveau de vie." Et pour cause, elle l'a expliqué : "Chaque influenceur a un réseau privilégié. Laurent et moi, c'était Snapchat". "Honnêtement, c'est une énorme partie en moins. Je ne veux pas donner de chiffres précis mais imaginez une personne qui gagnait 2000 euros et qui, soudainement, n'en gagne plus que 20..." avait-elle ajouté.