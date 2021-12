Jazz VS Martika : "Elle m'a menti" et "j'ai coupé court", Jazz raconte les raisons, Martika la recadre

Jazz VS Martika : "Elle m'a dit qu'un ami à nous lui avait dit que je parlais mal d'elle. Mais c'était faux"

En apparence, Jazz et Martika ont tout pour être heureuses. Côté pro, la star de la JLC Family et la star de Mamans & Célèbres sur TFX ont réussi leurs carrières à la télé et dans l'influence sur les réseaux. Et côté perso tout roule aussi, les deux influenceuses sont mariées et mamans. Jazz est mariée avec Laurent Correia, avec qui elle a 3 enfants : Chelsea, Cayden et London. Et Martika est mariée avec Umberto Torretto, avec qui elle a 2 filles : Mia et Gioia. Et en plus, elles ont une belle amitié entre elles. Mais ça, c'était avant leur dispute.

Car Jazz et Martika sont en froid actuellement. Plusieurs internautes ont remarqué qu'elles ne se suivaient plus sur Instagram. Un(e) abonné(e) a donc demandé à Jazz, lors d'une séance de questions/réponses en story Instagram : "Pourquoi vous vous êtes unfollow avec Martika ?".