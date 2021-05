Martika Caringella dévoile les photos de son mariage surprise, entourée de Jazz

Un mariage surprise pour les nombreux abonnés du couple. Un peu à la Emily Ratajkowski ou à la Caroline Receveur, qui s'étaient mariées sans le dire avant à leurs communautés et avaient dévoilé les photos le jour du mariage. Et à l'image des deux influenceuses, Martika et Umberto se sont mariés dans l'intimité, avec seulement leurs proches.

Jazz était présente

Du côté des invités justement, il y avait une grande amie de Martika : Jazz. La star de la JLC Family sur TFX était en effet de la partie. Il faut dire que la businesswoman et mère de Chelsea et Cayden vit aussi à Dubaï avec son mari Laurent et leurs enfants. Proche de Martika, elle était donc bien sûr là pour le mariage de sa copine.