Martika Caringella, bientôt le mariage avec Umbertto ? "C'est prévu prochainement" (Interview)

Après avoir été en couple avec Julien Guirado, Martika Caringella a fait la connaissance d'Umbertto sur le pas de sa porte : il était tout simplement son voisin. C'est en avril 2018 qu'elle a commencé à semer le doute sur leur relation... avant de l'officialiser en mai de la même année. Depuis, l'ex-candidate de Moundir et les apprentis aventuriers 2 est sur un véritable petit nuage. Son bonheur s'est agrandi le 14 novembre 2019 lorsqu'elle a donné naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Mia.

"On a l'intention de le faire prochainement"

Du coup, après le bébé, le mariage ? Eh bien, la réponse est oui comme la révélé Martika Caringella, à retrouver dans Mamans & Célèbres dès le 6 janvier sur TFX, dans une interview accordée à PRBK : "Bien sûr. Maintenant qu'il y a le bébé, il y a le mariage, c'est prévu. On n'a pas encore fixé de date, mais on a l'intention de le faire prochainement."

Et le deuxième enfant avec Umbertto, c'est pour bientôt ? "Pour le moment, j'ai envie de mon consacrer à ma petite fille, mais pourquoi pas d'ici quelques années. On verra comment ça se passe. Avoir des enfants, c'est une responsabilité et ça prend beaucoup de temps. J'ai quand même envie de continuer mon travail et mes autres activités. Après, si un deuxième, on ne va pas dire non", nous confie la jeune maman.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.