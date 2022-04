Julien Tanti, Jazz Correia, Raphaël Pépin : ils démentent les salaires dévoilés dans TPMP "c'est n'importe quoi"

Depuis que Cyril Hanouna a abordé les salaires des 10 candidats de télé-réalité les mieux payés, les chiffres font le tour de la toile. Dans le classement, on retrouve Paga (entre 30 000 et 50 000 euros par mois), Milla Jasmine (entre 30 000 et 70 000 euros), Léana (entre 10 000 et 100 000), Astrid Nelsia (entre 20 000 et 100 000), Carla Moreau et Kévin Guedj (de 100 000 à 150 000 euros), Jazz Correia et Laurent (de 120 000 à 200 000 euros), Julien Tanti et Manon (entre 130 000 et 200 000 euros), Maëva Ghennam (entre 150 000 et 200 000 euros), Jessica Thivenin et Thibault Garcia (300 000 euros). C'est Nabilla avec son salaire mensuel de 350 000 euros qui occupe la première place.

Les candidats démentent les chiffres

Devant sa télé, Raphael Pépin a tout de suite démenti ses sommes folles. "Ne croyez pas tout ce qui est dit sur les sommes astronomiques. Il fut un temps oui, aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas, les amis. Donc, ce n'est pas vrai. Il faut se poser la question de savoir qu'il y a peut-être des influenceurs qui n'ont pas envie d'aller à Dubaï, qui ont envie de payer des impôts, qui sont contents et qui ne gagnent pas autant" a déclaré celui qui est parti aider en Ukraine.

Jazz, visiblement vexée par son classement, a aussi donné son avis. "Je tiens juste à dire que les salaires annoncés par TPMP sont faux à 100 %. Et le classement n'en parlons même pas" affirme celle qui s'est retrouvée au coeur d'un clash entre Booba et Marc Blata.

Enfin, Julien Tanti a laissé entendre que c'est son nom qui aurait dû se trouver en haut du classement : "Numéro Uno, laisse parler".