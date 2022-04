Jazz Correia victime collatérale du clash Booba VS Marc Blata : une histoire de sextape refait surface

La guerre continue entre Marc Blata et Booba ! Ce week-end, Nadé Blata, la femme du blogueur, a lancé une bombe sur les réseaux en révélant que le rappeur aurait voulu créer un faux couple avec Maëva Ghennam dans le but d'empocher beaucoup d'argent. Elle a balancé un audio dans lequel on entend le Duc dire : "Je lui ai dit à Akramovich, devant elle : 'On va faire un power couple, on va monter à 50 000 la pub !'". Depuis, B2O et Marc ne cessent de se lancer des piques.

Marc Blata a envoyé une sextape de Jazz à Booba

Ce mardi 26 avril, Booba, qui a récemment rompu son contrat publicitaire avec Puma, a une nouvelle fois attaqué son rival. Il a publié une ancienne conversation dans laquelle Marc Blata l'incitait à sortir une sextape de Jazz Correia. Dans la vidéo, la candidate serait en plein ébat avec Hicham, prétendant dans Les Princes de l'amour 9, qui était déjà au coeur d'un scandale de chantage.