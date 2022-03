Booba du côté de Poutine : il veut mettre fin à son contrat avec Puma

Booba pas content que Puma soutienne l'Ukraine

On le sait, Booba n'aime pas être de l'avis de tout le monde. Alors que de nombreux artistes ont apporté leur soutien à l'Ukraine dans la guerre que lui a déclaré la Russie, le Duc de Boulogne ne semble pas décidé à se rallier à la cause. En effet, ce samedi 5 mars 2022, Puma a annoncé qu'il allait fermer temporairement tous ses magasins en Russie pour exprimer leur désaccord envers cette guerre et cette invasion de Vladimir Poutine. La marque a aussi suspendu son contrat avec la Fédération russe de basket-ball avec effet immédiat et aide les ukrainiens de différentes manières.

Des décisions qui n'ont visiblement pas plus au rappeur, qui fait partie des ambassadeurs de Puma. Ce dimanche 6 mars, celui qui s'est récemment clashé avec Vald a indiqué sur son compte Instagram qu'il comptait rompre son contrat avec la marque, si celle-ci prenait vraiment des mesures par rapport à la Russie.

"Vous rompez, je romps"

"@pumafrance Vous rompez je romps. On a pas signé pour ça" a-t-il écrit en légende d'une photo de l'annonce de la marque allemande. "@pumafrance Vous rompez je romps. Si vous faites de la politique nous devons en faire aussi. Mais sachez qu'en cas d'agression.... la riposte..... sera là...." a-t-il ajouté dans un autre post.