Vald accusé de racisme par Booba, le rappeur contre-attaque : "T'es constamment hors sujet"

Ne cherchez plus la définition du mot "boomer", la voici et elle tient en 5 lettres : Booba. Alors que l'artiste a longtemps régné sur le Rap Game, l'interprète de Variant ne supporte pas de ne plus être aussi tendance et de se faire dépasser par la nouvelle génération. Dernière preuve en date ? Il a notamment clashé SCH pour sa récompense aux Victoires de la Musique et a critiqué les ventes de Vald avec son album "V".

Booba accuse Vald et sa famille de racisme

Et visiblement, le Duc de Boulogne semble avoir une véritable dent contre Vald qui, à l'inverse de beaucoup d'autres rappeurs, n'hésite pas à lui répondre. Aussi, mécontent de s'être fait remettre à sa place au sujet de son parcours en indépendant, Booba a tenu à s'attaquer à Vald d'une façon plus personnelle en s'en prenant cette fois-ci à sa famille.

Ce jeudi 17 février 2022, B2O est en effet allé espionner / stalker les comptes Facebook et Twitter du père de son nouvel ennemi préféré afin d'y dénicher de nombreux posts problématiques à la fois sexistes et racistes. Avec ses trouvailles, il s'est alors moqué du rappeur et l'a injustement assimilé à ces idées en le traitant de "raciste" et "islamophobe".