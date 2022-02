Booba attaque Vald et SCH après les Victoires de la musique, le clash se poursuit sur les réseaux

Dès le lendemain, Booba l'a attaqué en story insta : "Mais frérot tu fais des 68k sans hit avec des grands swag de chauffeur livreur, tu veux pas la boucler un peu avant qu'on soit cramés ?". Ce à quoi le V a répondu : "Booba, tous nos streams sont bios et nos box 5CD ont été élevés en plein air". Il a aussi corrigé le Duc sur les chiffres des ventes de son album : 74 093 et pas 68 000. Une réponse qui n'a pas plu à B2O qui a contre-attaqué : "Vald, moi je fais le stade de France complet en indépendant, sans aucune aide, juste avec le seum et t'es invité, tu prendras ta gifle aux OGM bouffon". Amusé, Vald lui a encore une fois répondu avec beaucoup d'ironie : "Et on dit tous bravo à Booba pour son Stade de France quasi complet en indé sans aucune aide juste avec le seum !".