Orelsan met le feu, le coup de gueule de SCH... : le best-of (et le palmarès) des Victoires de la musique 2022

Angèle chante... sur une gaufre

Autres moments forts ? La double prestation d'Angèle. En plus d'interpréter Démons avec Damso, la chanteuse a aussi interprété son tube Bruxelles je t'aime... sur une gaufre de Liège. Oui, vous avez bien lu ! Et évidemment, ce petit problème géographique et cette prestation WTF a fait marrer le web mais ça, on pouvait s'y attendre !