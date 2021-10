Orelsan - Ne montre jamais ça à personne : un documentaire inspirant à voir absolument !

Des épisodes extrêmement généreux

On se répète, mais si ce documentaire est autant efficace, c'est grâce à la générosité mise dans son contenu. Ici, rien n'est caché, tout est dévoilé et on se prend des claques à chaque épisode. Les fans hardcore d'Orelsan n'apprendront peut-être pas grand chose, mais la mise en image de cette réalité est d'une puissance folle.

Vous pensiez que tout buzz, même mauvais, était bon à prendre ? Le retour sur la polémique vis-à-vis du titre Sale Pute, qui a fait perdre au rappeur ses repères et l'a presque motivé à tout arrêter, est pourtant la preuve du contraire. On y découvre une autre facette insoupçonnée d'Orelsan et on comprend mieux les effets dévastateurs que peuvent avoir les emballements médiatiques.

Vous pensiez que le succès des Casseurs Flowters était l'assurance pour Gringe de s'installer définitivement dans le monde du rap ? On y apprend pourtant que rien n'a jamais été simple pour celui qu'Orelsan estime bien plus talentueux que lui. Et son combat contre lui-même et son syndrome de l'imposteur est aussi inattendu que bienvenue tant il devrait parler à tout le monde.

Vous pensiez que derrière le côté désinvolte, tranquille d'Orelsan se cachait un mec qui fait tout à l'arrache ? Vous ne pouviez pas avoir plus tort. Pour qu'il y ait une success-story, il faut nécessairement une bonne dose de travail derrière. Et ce documentaire met magnifiquement en lumière l'âme artistique du rappeur qui a toujours tout donné en coulisses, quitte à surcharger son emploi du temps, s'économiser en sommeil... Orelsan se dévoile ici comme un bourreau de travail qui ne laisse aucun détail au hasard (poke ses storyboards) et qui a toujours soif d'apprendre et à l'écoute des conseils (ses postures sur scène). Et forcément, ça renforce le respect que l'on peut avoir envers lui et sa carrière.