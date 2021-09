Orelsan dévoile les coulisses de sa carrière dans un documentaire totalement fou

Aucune censure, une aventure sincère

Et comme l'a promis Thomas Dubois (directeur des créations Amazon Original France) au Parisien, ce documentaire - qui sera ponctué par des interventions de nombreuses stars de la musique comme Gringe, Stromae, Gims ou Oxmo Puccino, ne s'est interdit aucun sujet afin de permettre à Orelsan d'être le plus transparent possible : "Il y a un message universel qui raconte que tout est possible à force de travail. Ça raconte aussi les échecs, les problèmes, c'est très puissant. Tous les sujets ont été abordés, il n'y avait pas de censure, on aborde notamment la polémique autour de la chanson Sale pute. C'est la vraie histoire, il n'y a pas de filtre."

Une promesse encourageante, validée par Clément Cotentin. Egalement interrogé par le journal, le réalisateur et frère du rappeur a de son côté confessé : "Je voulais que le public puisse être encore plus touché par sa musique, comprenne à quel point Orel y met tout ce qu'il a. Il m'a donné carte blanche."

Selon lui, la grande force de cette série - dont les premières images remontent au premier concert d'Orelsan avec ses potes en 2003, c'est qu'elle est capable de parler à tout le monde, "J'ai toujours aimé les outsiders, les gens qui arrivent grâce à leur volonté, au travail, à écrire leur propre histoire. J'ai senti ça chez mon frère qui, en plus, était mon guide dans plein de domaines. Je vois ce documentaire comme une aventure incroyable, celle de mon frère, ses potes et moi, davantage qu'un documentaire de musique."

Préparez-vous à vibrer, à kiffer et à (re)découvrir Orelsan. Vivement !