Orelsan : L'odeur de l'essence, le rappeur revient en force avec un titre percutant

Quelques semaines après la mise en ligne de Ne montre jamais ça, un documentaire qui retrace les débuts de sa carrière sur près de 20 ans, Orelsan sera de retour dans les bacs ce vendredi 19 novembre 2021 avec "Civilisation", son tout nouvel album. Un retour très attendu de tous ses fans, qu'il vient d'enclencher d'une façon surpuissante.

Orelsan frappe fort avec L'odeur de l'essence

Ce mercredi 17 novembre 2021, Orelsan a en effet dévoilé L'odeur de l'essence, le premier titre issu de ce nouvel opus. Et qu'on se le dise, on est déjà face à un classique. Sorte de Suicide Social 2.0, ce son permet au rappeur de faire un état des lieux inquiétant de notre société à travers un festival de punchlines aussi bien pensées que percutantes.

En moins de 5 minutes, l'artiste n'épargne personne et pointe du doigt tous nos travers sans (presque) jamais tomber dans la facilité en n'oubliant aucun thème. Une revue de presse explosive et intense. Surtout, comme pour marquer son réveil après 4 ans de "silence" ("La fête est finie" est sorti en 2017), on l'entend monter en puissance au fil du morceau avec un certain plaisir jouissif grâce à un flow toujours aussi brut et efficace, bien aidé encore une fois par une instru qui nous claque les oreilles de plaisir.

Côté clip, on a là aussi le droit à une masterclass. Alors qu'Orelsan profite des premières secondes pour rendre hommage à sa team (Skread, Ablaye et son frère Clément), l'ambiance anxiogène du morceau est parfaitement retranscrite à l'écran et nous oppresse autant qu'elle nous passionne et nous fait vibrer. C'est là toute l'ironie magistrale de ce morceau : on prend un vrai plaisir à écouter / suivre ce récit déplaisant de notre époque.

Les dates de sa tournée dévoilées

A noter que Orelsan a également profité de la sortie de L'odeur de l'essence pour annoncer les dates de sa prochaine tournée qui débutera, sans surprise, le 15 janvier 2022 au Zénith de Caen. Au programme ? Le rappeur passera par toutes les grandes villes de France comme Rouen (19/01/2022), Lille (20/01/2022), Toulouse (27/01/2022), Nice (03/02/2022) ou encore Marseille (04/02/2022), Nantes (25/02/2022) et même Bordeaux (11/03/2022).

Pour choper vos places, rendez-vous sur Orelsan.Show. Mais attention, les places partent vite, il ne faudra pas attendre l'arrivée du Père Noël pour espérer les découvrir sous le sapin cette année.