Orelsan va-t-il sortir un nouvel album en novembre 2021 ? Des indices semblent confirmer

Orelsan de retour avec un 4ème album dans 2 mois ?

Depuis les Casseurs Flowters, leur musique mais aussi leur film Comment c'est loin ou encore leur programme court Bloqués sur Canal+, Orelsan et Gringe ont réussi à prendre des chemins séparés. Tout en restant amis, et toujours avec brio. En plus de continuer leur travail dans la chanson, Gringe a même écrit un livre à la fois intime et puissant sur son frère et la schizophrénie (Ensemble, on aboie en silence). Et Orelsan a de son côté lancé sa propre marque Avnier. Le dernier album solo d'Orelsan, "La fête est finie" est sorti en 2017 et sa réédition "La fête est finie - Epilogue" est sortie en 2018. Et depuis, les fans espèrent un retour imminent.

De plus en plus de fans pensaient déjà qu'Orelsan allait revenir avec un nouvel album avant 2022. Et Télérama l'a confirmé dans un article intitulé Cinéma, livres, expos, musique... les temps forts du mois de novembre. "Un documentaire biographique à sa gloire réalisé par son frère Clément Cotentin et diffusé sur Amazon Prime laisse augurer de la sortie imminente d'un nouvel album cet automne" prévient ainsi le média. Selon la rédaction du journal, le multi-récompensé aux Victoires de la musique pourrait bien dévoiler un nouvel album en novembre 2021.